23 августа 2025
22 августа 2025

В ХМАО легковушка разбилась о внедорожник у кафе «ПиццаФабрика». Видео

В ХМАО легковушка разбилась о внедорожник рядом с «ПиццаФабрика»
Происшествие произошло рядом с кафе «ПиццаФабрика»
Происшествие произошло рядом с кафе «ПиццаФабрика» Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) напротив кафе «ПиццаФабрика» случилось ДТП. Столкнулось два автомобиля. У легковушки разбита передняя часть кузова. Об этом сообщил местный водитель в telegram-канал «Это Юганск, детка!» и прикрепил видео.

«Нам сообщают. Дтп напротив кафе ПиццаФабрика», -пишут в посте.

Состояние пострадавших неизвестно. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

