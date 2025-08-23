Происшествие произошло рядом с кафе «ПиццаФабрика»
В Нефтеюганске (ХМАО) напротив кафе «ПиццаФабрика» случилось ДТП. Столкнулось два автомобиля. У легковушки разбита передняя часть кузова. Об этом сообщил местный водитель в telegram-канал «Это Юганск, детка!» и прикрепил видео.
«Нам сообщают. Дтп напротив кафе ПиццаФабрика», -пишут в посте.
Состояние пострадавших неизвестно. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
