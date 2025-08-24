С 3 сентября в регионе начнется неспокойная геомагнитная обстановка
В ХМАО сентябрь начнется с магнитных бурь — уже с 3 числа начнутся геомагнитные возмущения, которые закончатся к середине месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«3-9 сентября — возбужденная магнитосфера. Магнитные бури уровня G1 накроют регион 5 и 7 сентября», — сказано на сайте.
Кроме того, напряженная магнитосфера продолжит действовать с 14 по 16 сентября. А 15 числа округ вновь накроет магнитная буря.
Прогноз магнитных бурь на сентябрь в ХМАО
