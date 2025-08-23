23 августа 2025
22 августа 2025

Два медведя подрались у озера Выгрим в ХМАО. Видео

Югорские медведи сошлись в схватке у озера Выгрим
Возможно медведи не поделили место для рыбалки
Возможно медведи не поделили место для рыбалки

В Белоярском районе у берега озера Выгрим (ХМАО) два бурых медведя устроили драку. Об этом сообщает житель в telegram-канал «Охота на Рыбалку 86» и выложил видео.

«Два медведя устроили разборки на берегу озера Выгремка (труба)», — пишет очевидец. Он предполагает, что пушистые товарищи не поделили место для ловли рыбы.

