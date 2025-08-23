Возможно медведи не поделили место для рыбалки
В Белоярском районе у берега озера Выгрим (ХМАО) два бурых медведя устроили драку. Об этом сообщает житель в telegram-канал «Охота на Рыбалку 86» и выложил видео.
«Два медведя устроили разборки на берегу озера Выгремка (труба)», — пишет очевидец. Он предполагает, что пушистые товарищи не поделили место для ловли рыбы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!