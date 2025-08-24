24 августа 2025
23 августа 2025

В ХМАО полиция решила устроить облавы на водителей на трассах

Госавтоинспекция ХМАО усилила контроль на дорогах
Полиция ХМАО усилила контроль на дорогах
Полиция ХМАО усилила контроль на дорогах Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Югры совместно с представителями центров медицины катастроф проводят в округе профилактическое мероприятие «Трасса». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем официальном telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции округа усиливают своё присутствие на загородных трассах. Инспекторы дорожно-патрульной службы и представители центров медицины катастроф следят за состоянием водителей, чтобы выявить признаки усталости», — подчеркнули в ведомстве.

Водителям также напоминают о необходимости использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей младше 12 лет. Органы дорожной полиции отмечают, что усиленные меры контроля связаны с ростом транспортного потока из-за возвращения граждан из отпусков и каникул.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр произошло смертельное ДТП из-за невнимательности водителя. Мужчина, сдавая назад, сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

