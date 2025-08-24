В ХМАО полиция решила устроить облавы на водителей на трассах

Сотрудники Госавтоинспекции Югры совместно с представителями центров медицины катастроф проводят в округе профилактическое мероприятие «Трасса». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем официальном telegram-канале.
«Сотрудники Госавтоинспекции округа усиливают своё присутствие на загородных трассах. Инспекторы дорожно-патрульной службы и представители центров медицины катастроф следят за состоянием водителей, чтобы выявить признаки усталости», — подчеркнули в ведомстве.
Водителям также напоминают о необходимости использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей младше 12 лет. Органы дорожной полиции отмечают, что усиленные меры контроля связаны с ростом транспортного потока из-за возвращения граждан из отпусков и каникул.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр произошло смертельное ДТП из-за невнимательности водителя. Мужчина, сдавая назад, сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
