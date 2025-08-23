23 августа 2025
22 августа 2025

Сургутская компания «Юнипро» попала под удар десятилетних украинских санкций

Энергетическая компания ХМАО попала под санкции Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения будут действовать в течении десяти лет
Ограничения будут действовать в течении десяти лет Фото:

Украина ввела пакет санкций против сургутского энергетического ПАО «Юнипро». Ограничения, включая прекращение торговли и полную блокировку активов, будут действовать десять лет. Об этом сообщили в официальном перечне лиц, попавших под ограничительные меры в решении совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Согласно Закону Украины „о санкциях“, включить в список публичное акционерное общество „Юнипро“... Временно лишается права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу... Аннулируются официальные визиты, заседания, переговоры по заключению договоров или соглашений на десять лет», — указано в документе.

По данным ФНС, доходы ПАО за прошлый год составили 134 млрд рублей, чистая прибыль в сравнении с 2023 годом выросла на 41% (30,3 млрд рублей). Компания на рынке с 2005 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина ввела пакет санкций против сургутского энергетического ПАО «Юнипро». Ограничения, включая прекращение торговли и полную блокировку активов, будут действовать десять лет. Об этом сообщили в официальном перечне лиц, попавших под ограничительные меры в решении совета национальной безопасности и обороны Украины. «Согласно Закону Украины „о санкциях“, включить в список публичное акционерное общество „Юнипро“... Временно лишается права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу... Аннулируются официальные визиты, заседания, переговоры по заключению договоров или соглашений на десять лет», — указано в документе. По данным ФНС, доходы ПАО за прошлый год составили 134 млрд рублей, чистая прибыль в сравнении с 2023 годом выросла на 41% (30,3 млрд рублей). Компания на рынке с 2005 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...