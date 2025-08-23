Сургутская компания «Юнипро» попала под удар десятилетних украинских санкций

Украина ввела пакет санкций против сургутского энергетического ПАО «Юнипро». Ограничения, включая прекращение торговли и полную блокировку активов, будут действовать десять лет. Об этом сообщили в официальном перечне лиц, попавших под ограничительные меры в решении совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Согласно Закону Украины „о санкциях“, включить в список публичное акционерное общество „Юнипро“... Временно лишается права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу... Аннулируются официальные визиты, заседания, переговоры по заключению договоров или соглашений на десять лет», — указано в документе.
По данным ФНС, доходы ПАО за прошлый год составили 134 млрд рублей, чистая прибыль в сравнении с 2023 годом выросла на 41% (30,3 млрд рублей). Компания на рынке с 2005 года.
