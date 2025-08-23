23 августа 2025
22 августа 2025

Дожди и грозы внесут корректировку в выступление «Русских Витязей» в ХМАО

Выступление пилотажной группы состоится 27 августа
Выступление пилотажной группы «Русские Витязи» запланированы 27 августа 2025 в Когалыме (ХМАО). Здесь состоятся мероприятия по случаю празднования 50-летнего юбилея города. Как сообщил мэр Тимур Агадуллин, из-за погоды полет авиационного коллектива может быть перенесен.

«„Русские Витязи“ уже прибыли в Когалым! Сама программа будет исполнена 27 августа перед ТРЦ „Галактика“ в 15:30. Однако из-за погодных условий, на которые мы не можем повлиять, время выступления может измениться», — поделился Агадуллин в своем telegram-канале.

Согласно данным сервиса Gismeteo, 27 августа в Когалыме ожидается малооблачная погода и дождь с грозой. Синоптики обещают умеренный ветер 7 м/с, а столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

