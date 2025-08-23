23 августа 2025
В ХМАО спасен мужчина, тонувший на реке Мега

Сообщение о происшествии поступило 23 августа в 16:14
В Мегионе в районе улицы Труда (ХМАО) жители спасли тонущего мужчину 1996 года рождения на реке Мега. Об этом написали в telegram-канале главного управления МЧС по ХМАО — Югре.

«23 августа в 16:14 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Мега в районе улицы Труда тонет человек. К моменту прибытия экстренных служб мужчину, 1996 года рождения, уже вытащили на берег очевидцы», — сообщили в пресс-службе.

Мужчине была оказана медицинская помощь. Сразу после пострадавшего доставили в реанимацию.

