В ХМАО спасен мужчина, тонувший на реке Мега

Сообщение о происшествии поступило 23 августа в 16:14
В Мегионе в районе улицы Труда (ХМАО) жители спасли тонущего мужчину 1996 года рождения на реке Мега. Об этом написали в telegram-канале главного управления МЧС по ХМАО — Югре.
«23 августа в 16:14 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Мега в районе улицы Труда тонет человек. К моменту прибытия экстренных служб мужчину, 1996 года рождения, уже вытащили на берег очевидцы», — сообщили в пресс-службе.
Мужчине была оказана медицинская помощь. Сразу после пострадавшего доставили в реанимацию.
