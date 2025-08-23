В Нижневартовске (ХМАО) велосипедист попал под колеса автомобиля на перекрестке улицы Омской и проспекта Победы, недалеко от площади Нефтяников. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск», опубликовавший видео происшествия.
«Велосипедист буквально улетел после столкновения с машиной на перекрестке Омской и проспекта Победы у площади Нефтяников», — говорится в сообщении паблика. На видео видно, что велосипедист пересекал проезжую часть.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по ХМАО. Там сообщили, что все живы, велосипедиста доставили в больницу. Виновен был велосипедист, так как проехал на красный.
