Власти ХМАО объявили об открытии сезона сбора кедровых орехов

В ХМАО разрешили собирать кедровый орех
Когда в ХМАО разрешен сбор кедрового ореха
В ХМАО с 25 августа официально разрешен сбор кедрового ореха. Об этом сообщает пресс-служба Природнадзора Югры.

«С сегодняшнего дня в регионе разрешено заготавливать кедровый орех. Находясь в лесу, важно соблюдать правила пожарной безопасности, а также собирать кедровые шишки, не нанося вред деревьям», — отметили в пресс-службе.

Разрешено собирать только опавшие шишки вручную. Использование запрещенных способов и приспособлений для сбивания плодов грозит штрафом в размере от 1 до 4 тысяч рублей. 

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работодатели начали искать сборщиков дикоросов. За сбор шишек югорчанам обещают до 400 тысяч рублей

