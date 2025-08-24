Власти ХМАО объявили об открытии сезона сбора кедровых орехов

В ХМАО с 25 августа официально разрешен сбор кедрового ореха. Об этом сообщает пресс-служба Природнадзора Югры.
«С сегодняшнего дня в регионе разрешено заготавливать кедровый орех. Находясь в лесу, важно соблюдать правила пожарной безопасности, а также собирать кедровые шишки, не нанося вред деревьям», — отметили в пресс-службе.
Разрешено собирать только опавшие шишки вручную. Использование запрещенных способов и приспособлений для сбивания плодов грозит штрафом в размере от 1 до 4 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работодатели начали искать сборщиков дикоросов. За сбор шишек югорчанам обещают до 400 тысяч рублей
