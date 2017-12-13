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13 декабря 2017
17:40  13 декабря 2017 0

Алишер Усманов продает СТС и «Муз-ТВ»

Усманов Алишер , усманов алишер
Усманов занимает пятое место в списке ForbesФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Бизнесмен Иван Таврин готовится выкупить у олигарха Алишера Усманова его доли в телевизионном холдинге ЮТВ, который управляет каналами «Ю», Disney, «Муз-ТВ», а также владеет 75% холдинга «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love). Как сообщают СМИ, Алишер Усманов больше не будет заниматься телевизионным бизнесом.

РБК пишет, что фактически Таврин выкупает У Усманова 58,29% в ООО «Новый Медиа Холдинг» (головная компания ЮТВ) и консолидирует в результате 100% долей компании. В ноябре 2017-го было зарегистрировано ООО «ЮТВ Группа», чьим единственным учредителем стал Иван Таврин, следует из материалов ЕГРЮЛ.

В USM Holdings (управляет активами Алишера Усманова) изданию сообщили, что «стороны принципиально договорились о сделке» и ожидают удовлетворения соответствующего ходатайства в ФАС. Член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский надеется, что Таврин со своим опытом создаст для телевизионного холдинга новые перспективы. «Телевизионные активы никогда не являлись для нас профильными, в то время как для нашего партнера Ивана Таврина они всегда находились в приоритете», — добавил Стрешинский.

Сам Таврин сказал, что сделка является для него важным этапом реализации личной инвестиционной стратегии. «Я очень благодарен господину Усманову и холдингу USM за их огромный вклад в то, что актив находится в оптимальной форме для начала нового этапа своего развития», — добавил бизнесмен.

Алишер Усманов и Иван Таврин входят в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В последнем рейтинге Усманов занимает 5-е место с состоянием 15,2 млрд долларов, Таврин — 199-е место с 500 млн долларов.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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