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14 декабря 2017
13 декабря 2017
05:59  14 декабря 2017 0

Саакашвили озвучил стоимость госпереворота на Украине

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Михаил Саакашвили раскрыл подробности обвиненияФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала NewsOne о сумме, которой ему, по мнению силовиков, не хватало для осуществления госпереворота на Украине.

Как отметил политик, в обвинении украинской Генпрокуратуры было сказано, что если бы ему поступило еще 210 тысяч долларов, он мог бы осуществить государственный переворот. Это Саакашвили воспринял с иронией, в шутку понадеявшись, что люди скинутся и соберут эту сумму:

«То есть, вы установили, что перевернуть власть на Украине стоит 210 тысяч долларов? И вы это от нас скрывали? Хорошо, что здесь есть камеры. Может, люди скинутся, соберут эти 210 тысяч долларов. И если столько стоит изменение власти, нашей реальности, снижение тарифов, чтобы люди больше не уезжали, чтобы страна поменялась, чтобы она начала быстро расти, может, кто-то и найдет 210 тысяч долларов».

Ранее, напомним, киевский суд освободил Михаила Саакашвили, отказав таким образом Гособвинению в требовании поместить политика под домашний арест. Задержан он был, напомним, 8 декабря по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине, напоминает «Федеральное агентство новостей». До решения суда находился в следственном изоляторе СБУ.

Сергей Демин
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