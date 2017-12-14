Саакашвили озвучил стоимость госпереворота на Украине

05:59 14 декабря 2017 0

Михаил Саакашвили раскрыл подробности обвинения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала NewsOne о сумме, которой ему, по мнению силовиков, не хватало для осуществления госпереворота на Украине.

Как отметил политик, в обвинении украинской Генпрокуратуры было сказано, что если бы ему поступило еще 210 тысяч долларов, он мог бы осуществить государственный переворот. Это Саакашвили воспринял с иронией, в шутку понадеявшись, что люди скинутся и соберут эту сумму:

«То есть, вы установили, что перевернуть власть на Украине стоит 210 тысяч долларов? И вы это от нас скрывали? Хорошо, что здесь есть камеры. Может, люди скинутся, соберут эти 210 тысяч долларов. И если столько стоит изменение власти, нашей реальности, снижение тарифов, чтобы люди больше не уезжали, чтобы страна поменялась, чтобы она начала быстро расти, может, кто-то и найдет 210 тысяч долларов».

Ранее, напомним, киевский суд освободил Михаила Саакашвили, отказав таким образом Гособвинению в требовании поместить политика под домашний арест. Задержан он был, напомним, 8 декабря по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине, напоминает «Федеральное агентство новостей». До решения суда находился в следственном изоляторе СБУ.