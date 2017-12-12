00:15 12 декабря 2017 0

Лидер партии «Рух новых сил» был задержан 8 декабря Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области, лидер украинской оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили освобожден в зале суда. Гособвинению, требовавшему для политика заключения под домашний арест, было отказано. За Саакашвили поручилась группа депутатов Верховной Рады.

«Ходатайство о применение меры пресечения в виде домашнего ареста для Михаила Саакашвили оставить без удовлетворения», — приводит РБК объявленное в суде решение. При этом, как сообщается, полностью текст постановления будет зачитан лишь в четверг, 14 декабря, в 9:00 по местному времени.

Напомним, Саакашвили был задержан правоохранительными органами 8 декабря, после чего до решения суда пребывал в следственном изоляторе СБУ. Как ранее писало «URA.RU», на суде политик заявил, что считает себя не задержанным, а военнопленным.