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12 декабря 2017
11 декабря 2017
00:15  12 декабря 2017 0

Киевский суд отказал в аресте Саакашвили

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Лидер партии «Рух новых сил» был задержан 8 декабряФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области, лидер украинской оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили освобожден в зале суда. Гособвинению, требовавшему для политика заключения под домашний арест, было отказано. За Саакашвили поручилась группа депутатов Верховной Рады.

«Ходатайство о применение меры пресечения в виде домашнего ареста для Михаила Саакашвили оставить без удовлетворения», — приводит РБК объявленное в суде решение. При этом, как сообщается, полностью текст постановления будет зачитан лишь в четверг, 14 декабря, в 9:00 по местному времени.

Напомним, Саакашвили был задержан правоохранительными органами 8 декабря, после чего до решения суда пребывал в следственном изоляторе СБУ. Как ранее писало «URA.RU», на суде политик заявил, что считает себя не задержанным, а военнопленным.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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