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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
20:17  14 декабря 2017 0

ЛДПР отправляет мэра в отставку из-за вони

Пикеты под окнами у мэра активисты устраивают три дня подрядФото читателя «URA.RU»

Депутаты фракции ЛДПР в Ишиме провели трехдневную серию пикетов, где они призывают главу города Федора Шишкина решить накопившиеся за годы проблемы. Если Шишкин не может справиться с обязанностями мэра, от него требуют уйти в отставку. Администрация считает такие действия фикцией, а политологи — пиаром.

По мнению либерал-демократов, в Ишиме две проблемы. Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев рассказал «URA.RU», что в Ишиме уже не первый год самый низкий показатель предоставления земель многодетным семьямв регионе. «От общего числа заявок администрация отработала только 10 процентов, хотя у многих муниципалитетов исполнение в районе 85 процентов», — отметил он. Зайцев подчеркнул, что даже в Тюмени с ее колоссальной потребностью в свободных землях этот показатель достиг 25%.

Главы муниципальных образований. Тюмень, шишкин федор
По мнению активистов партии, Федор Шишкин (на фото) не справляется с работой главы города
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пресс-секретарь главы Ишима Анна Знаменщикова пояснила, что в городе мало свободных площадей и сама процедура предоставления земель довольно долгая. «Мы договорились с Ишимским районом, где в районе плодопитомника нам выделят около 250 участков. Пока что идут проектные работы, формируют дороги. Это позволит нам практически решить проблему», — заверила она.

Однако Зайцев уверен: ситуация с Ишимом — вопиющий случай: «Местное отделение ЛДПР получает много жалоб, в том числе от многодетных семей, которые не могут получить законные участки. Администрация говорит, что работа движется, но мы считаем, что это происходит слишком медленно».

Помимо проблемы с земельными участками, ишимцы недовольны неприятным запахом от местного ветсанутильзавода, говорит Зайцев. «Если глава не может решить проблемы, не справляется с обязанностями — пусть уходит», — предложил депутат.

Источник агентства в администрации Ишима считает, что требования к Шишкину избавить город от последствий работы завода некорректны. Ветсанутильзавод — единственный в Тюменской области и находится не в черте города, а в Ишимском районе. Кроме того, он подчиняется правительству региона, и мэр при всем желании не может повлиять на его деятельность.

Уборка снега и состояние улиц города Ишим, объекты городской инфраструктуры и мэр Федор Шишкин. Город Ишим, Тюменская область, 5 апреля 2017 года., ишим
В администрации Ишима пикеты ЛДПР считают фэйком
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С требованиями решить эти проблемы либерал-демократы вышли к зданию мэрии. Однако в приемной главы Ишима «URA.RU» прокомментировали, что никаких пикетов ЛДПР не было. Молодых людей якобы подвозили на автомобиле к администрации, делали с ними пару кадров и тут же уезжали. Пресс-секретарь главы подтвердила эти данные.

То, что делает фракция ЛДПР в Ишиме — это симуляция отстаивания прав граждан, считает политолог Александр Безделов. По формальным признакам такие действия можно назвать борьбой за смену власти, но одиночные пикеты — явно не мера воздействия. «Это пиар-акция, направленная на демонстрацию активности. Это попытка выхватить протестный электорат в преддверии выборов», — уверен политолог.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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