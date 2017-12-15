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Главные новости Тюменской области
17:13  15 декабря 2017 1

Сын заставил Водонаеву краснеть, спросив про первую брачную ночь

Алёна Водонаева, водонаева алена
Вопрос сына стал неожиданным для моделиФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Известная модель, телеведущая и певица из Тюмени Алена Водонаева рассказала историю, которая заставила ее краснеть. Ее семилетний сын Богдан задал ей неудобный и очень личный вопрос.

Ребенок в сентябре, накануне бракосочетания Водонаевой с диджеем Алексеем Комовым, спросил у нее, чем молодожены занимаются в первую брачную ночь. Как передает портал oane.ws, модель не растерялась и ответила, что новобрачные сильно устают и просто ложатся спать. Но Богдан через некоторое время снова поинтересовался у мамы, была ли у нее и ее нового избранника первая брачная ночь.

Ранее Алена Водонаева стала новым лицом виртуальной игорной площадки Azino 777. В рекламном ролике интернет-казино телеведущая порадовала своих поклонников необычным образом, исполнив роль сексуального крупье.

Ксения Томашова
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