Сын заставил Водонаеву краснеть, спросив про первую брачную ночь

Известная модель, телеведущая и певица из Тюмени Алена Водонаева рассказала историю, которая заставила ее краснеть. Ее семилетний сын Богдан задал ей неудобный и очень личный вопрос.
Ребенок в сентябре, накануне бракосочетания Водонаевой с диджеем Алексеем Комовым, спросил у нее, чем молодожены занимаются в первую брачную ночь. Как передает портал oane.ws, модель не растерялась и ответила, что новобрачные сильно устают и просто ложатся спать. Но Богдан через некоторое время снова поинтересовался у мамы, была ли у нее и ее нового избранника первая брачная ночь.
Ранее Алена Водонаева стала новым лицом виртуальной игорной площадки Azino 777. В рекламном ролике интернет-казино телеведущая порадовала своих поклонников необычным образом, исполнив роль сексуального крупье.