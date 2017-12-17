08:34 17 декабря 2017 0

Бузова заявила, что не хочет размениваться на ветреных мужчин Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова призналась, что спустя год после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым до сих пор не решилась на новые отношения. По ее словам, пока она не встретила серьезного мужчину.

«[После развода] мне было страшно, была даже депрессия, потом я начала искать причины в себе и, наверное, они тоже есть! Но получается так: один молодой человек пишет мне, потом пишет тоже самое другим, сегодня другой молодой человек приглашает меня на свидание, я отказываюсь, как он уже идет с другой!» — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Позиция телеведущей созвучна ее новой песне «WiFi», презентация которой состоялась накануне. «Я не хочу быть с такими мужчинами, и я не хочу также дружить с людьми, которые раздают себя как бесплатный WiFi, у которых нет позиции, у которых нет принципов», — подытожила Бузова.

Ранее подписчики предположили, что эту песню ведущая шоу «Дом-2» посвятила экс-супругу, который, по словам Бузовой, изменял ей целый год.