Владимир Якушев на итоговой пресс-конференции рассказал о том, что информацию о беременной девушке-сироте, которой дали квартиру, непригодную для жилья, он получил через интернет-издание. Напомним, что «URA.RU» накануне пресс-конференции опубликовало материал, в котором подробно рассказало о судьбе тюменской сироты, получившей квартиру в ЖК «НовоАнтипинском». «Беременная тюменка вынуждена жить в отсыревшей квартире без вентиляции и постоянного отопления. Жилье ей как сироте предоставил городской департамент имущественных отношений», — написало наше издание.
Менее чем через сутки губернатор Тюменской области отреагировал на оперативную информацию информационного агентства о проблеме тюменской сироты: «Я знаю, что происходит сегодня в интернет-сообществе. Где и какие информационные угрозы мы видим. В Интернете достаточно быстрая реакция, в том числе, и на вещи, которые раньше были бы пропущены мимо. Например, событие однодневной давности: девушка по программе „Дети-сироты“ получила квартиру, и к ее качеству у нее есть претензии. (…) А все интернет-сообщество возмущено, как же так, девушку переселили в такую квартиру. Мы получили эту информацию, получили обратную связь и начинаем на нее реагировать. И все это происходит гораздо быстрее, — сообщил Якушев и уточнил, что утром и вечером ему готовит информацию пресс-служба. — Сделать обзор по всему Интернету я физически не могу».
Уточним, что проблема в ЖК «НовоАнтипинский» касается не только единичного случая, на который обратил внимание губернатор. О некачественном жилье в данном комплексе говорят и другие сироты, которым выделили квартиры в этом доме.