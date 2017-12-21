Тюменская экс-участница проекта «Дом-2» Элина Камирен порадовала поклонников фото топлес и поделилась советом с подписчицами. Снимок звезда опубликовала на своей страничке в «Инстаграм», где пользователи уже раскритиковали ее за новую прическу и попросили показать грудь.
«Мечты всегда сбываются, но надо точно знать, что тебе нужно. А то прискачет принц на белом коне, а ты уже беременна от мужа», — написала телезвезда.
На фото Элина Камирен топлес и с новой стрижкой — девушка стала брюнеткой. «Красотка, — оценили ее подписчики. — Какая красивая! Игривая. Симпатичная». «Камирешка, покажи грудь. Ооо, голенькая почти красотка!» — восхитились некоторые.
Правда, несколько комментаторов сообщили тюменке, что светлые длинные волосы ей шли больше. «Элина, будь похожа на себя. С длинными блонд тебе лучше», — посоветовали они.
Ранее Камирен в соцсетях спровоцировала обсуждение своей одежды — тюменка пришла в кино в свитшоте с принтом в виде портрета молодого Сталина.