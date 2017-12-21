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Главные новости Тюменской области
10:10  21 декабря 2017 0

Тюменская звезда «Дома-2» снялась топлес. «Прискачет принц на белом коне, а ты уже беременна от мужа». ФОТО

Элина Камирен не первый раз меняет образФото: страница в «Инстаграм» Элины Камирен

Тюменская экс-участница проекта «Дом-2» Элина Камирен порадовала поклонников фото топлес и поделилась советом с подписчицами. Снимок звезда опубликовала на своей страничке в «Инстаграм», где пользователи уже раскритиковали ее за новую прическу и попросили показать грудь.

«Мечты всегда сбываются, но надо точно знать, что тебе нужно. А то прискачет принц на белом коне, а ты уже беременна от мужа», — написала телезвезда.

Тюменка сменила прическу
Фото: страница в соцсети «Инстаграм» Элины Камирен

На фото Элина Камирен топлес и с новой стрижкой — девушка стала брюнеткой. «Красотка, — оценили ее подписчики. — Какая красивая! Игривая. Симпатичная». «Камирешка, покажи грудь. Ооо, голенькая почти красотка!» — восхитились некоторые.

Правда, несколько комментаторов сообщили тюменке, что светлые длинные волосы ей шли больше. «Элина, будь похожа на себя. С длинными блонд тебе лучше», — посоветовали они.

Ранее Камирен в соцсетях спровоцировала обсуждение своей одежды — тюменка пришла в кино в свитшоте с принтом в виде портрета молодого Сталина.

Надежда Карташова
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