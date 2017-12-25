В Курганской области с 1 января минимальный размер оплаты труда составит 10 тысяч 912 рублей 35 копеек. Меньше этой суммы не должно быть зарплат за отработанную полную ставку, заявил 25 декабря начальник главного управления по труду и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов на пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент «URA.RU».
Как пояснил чиновник, Конституционный суд постановил исключить из состава МРОТ районный коэффициент и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. Поэтому для расчета минимальной зарплаты в регионе российский МРОТ в сумме 9489 рублей умножается на уральский коэффициент (15%).
Сейчас минимальный размер оплаты труда в Зауралье составляет 8770 рублей, а прожиточный минимум — 10 тыс. 428 рублей. Но, по данным фонда социального страхования, в первом полугодии 2017 года 21% от всех работодателей, отчитавшихся в Фонд по форме 4-ФСС, заплатил работникам меньше установленного МРОТ и у 40% работодателей зарплаты были ниже прожиточного минимума.
В целом, по словам Ксенофонтова, в этом году рынок труда Зауралья достиг лучших показателей за последние несколько лет. Снизился общий уровень безработицы до 8,3%, а уровень регистрируемой безработицы — до 1,6%. Сейчас на бирже труда стоят порядка пяти тысяч безработных. Количество вакансий выросло, что говорит «об оживлении экономики Зауралья», уверен начальник управления. В этом году была зафиксирована самая низкая напряженность — 0,7 безработных на одну вакансию.
«Стереотип, что в Курганской области плохо с работой, что ее нет, не соответствует правде. Работы очень много, важно соответствовать заявленным требованиям работодателя», — резюмировал чиновник. О массовых увольнениях работников, по словам Ксенофонтова, работодатели не заявляли. Из тысячи ранее уволенных работников закрытого объекта по уничтожению оружия «Щучье» на бирже труда до сих пор числятся 85 человек.