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Главные новости Курганской области
18:00  25 декабря 2017 4

Не брать и не дарить. Зауральских чиновников попросили отказаться от новогодних подарков

Прибытие Валерия Гергиева в Екатеринбург, роза, подарок, букет, торжественный прием, цветы, праздник, алая роза, презент
Получать в подарок цветы или конфеты чиновникам разрешаетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственным и муниципальным служащим в Курганской области под Новый год напомнили, что им запрещается дарить и принимать подарки. Памятка опубликована на сайте регионального управления по труду и занятости населения.

Презенты, полученные на официальных мероприятиях и в служебных командировках, — исключение, но их необходимо сдавать работодателю. Подчеркивается, что получение подарка создает условия для конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принятия решений госслужащими. Последствием необдуманных действий может стать увольнение в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка, — уголовная ответственность.

Также чиновникам не рекомендуют принимать подарки от друзей и знакомых, если интересы последних пересекаются с их профессиональными компетенциями. «Прием таких подарков может скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в честности, беспристрастности и объективности», — говорится в сообщении ведомства.

В правоохранительных органах «URA.RU» уточнили, что все подарки, полученные на официальных мероприятиях, считаются собственностью учреждений, где работают госслужащие. При этом презент небольшой стоимости, например, коробка конфет или цветы, не будет восприниматься как нарушение закона.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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