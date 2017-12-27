14:33 27 декабря 2017 0

Демин рассказал, что водителей ждет в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин заявил, что проблемы с общественным транспортом, так называемыми «шайтан-богданами» в Екатеринбурге связаны с тем, что у городских властей нет воли.

«К примеру, в Москве есть воля у власти, и там решили проблему: там есть пункт о транспортной дисциплине и ответственности, у нас же это как-то расплывчато. В Москве если у водителей автобусов и маршруток конкретной компании есть много нарушений, то с такой компанией разрывают контракт. У нас же у водителей автобусов большое количество штрафов, к тому же, как правило, неоплаченных, а компании-нарушители продолжают работать. Городские власти ничего не делают в этом направлении. Очень надеюсь, что в будущем году при заключении договоров с перевозчиками, этот момент будет учтен», — рассказал Юрий Демин.

Кроме того, Демин обратил внимание на то, что ГИБДД планирует задействовать норму закона, которую раньше не использовали. «В свердловском общественном транспорте 40% водителей — граждане стран СНГ. В случае трех нарушений мы имеем право ставить вопрос о нежелательности нахождения данного человека на территории России», — объяснил Юрий Демин.

Рассуждая об общественном транспорте и машинах, перевозящих опасные грузы, он сказал о возврате централизованных станций диагностики. На них будут постоянно работать сотрудники ГИБДД. «Дошло то того, что, например, попал в ДТП автобус, а оказалось, что-ТО у него пройден в Туве. Это липа, наверняка водитель даже не знает, где это. Недавно бензовоз попал в аварию на железнодорожном переезде, водитель погиб. ТО пройден в Рязани — это липа, а разрешение на перевозку опасных грузов поддельное, с несуществующей печатью», — добавил главный свердловский гаишник. Для контроля прохождения техосмотра пункты в 2018 году будут оборудованы камерами видеофиксации.

Также Юрий Демин предупредил, что рейды сотрудников ГИБДД продолжался. Так, сотрудники ведомства в преддверии Нового года уже начали ловить пьяных водителей. Он предложил гражданам сообщать о нетрезвых людях за рулем по номеру 8-902-276-13-91. Демин подчеркнул, что по всем сообщениям проводится проверка, 60% из них подтверждаются. В финале встречи он напомнил о новом правиле для водителей — иметь светоотражающие жилеты. Штрафовать за их отсутствие пока не будут.