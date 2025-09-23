Закрыли один из крупнейших ТРЦ в Екатеринбурге: причина

В Екатеринбурге временно закрылся ТРЦ «Карнавал»
ТРЦ планируют открыть 24 сентября
ТРЦ планируют открыть 24 сентября Фото:

В Екатеринбурге 23 сентября внезапно закрыли торгово-развлекательный центр «Карнавал». Открывать для посетителей его сегодня не планируют, рассказали URA.RU в пресс-службе ТРЦ.

«Временное закрытие связано с работами со стороны электроснабжающей организации. В самом торгово-развлекательном центре проблем нет. Мы ожидаем открытия», — пояснили там.

Отмечается, что сегодня работы продлятся до закрытия — 22:00. Открыть ТРЦ для покупателей планируют 24 сентября.

«Карнавал» уже закрывался в начале августа. Тогда он не работал из-за отсутствия электричества, которое пропало из-за пожара на находящемся напротив Верх-Исетском металлургическом заводе.

