Закрыли один из крупнейших ТРЦ в Екатеринбурге: причина

В Екатеринбурге 23 сентября внезапно закрыли торгово-развлекательный центр «Карнавал». Открывать для посетителей его сегодня не планируют, рассказали URA.RU в пресс-службе ТРЦ.
«Временное закрытие связано с работами со стороны электроснабжающей организации. В самом торгово-развлекательном центре проблем нет. Мы ожидаем открытия», — пояснили там.
Отмечается, что сегодня работы продлятся до закрытия — 22:00. Открыть ТРЦ для покупателей планируют 24 сентября.
«Карнавал» уже закрывался в начале августа. Тогда он не работал из-за отсутствия электричества, которое пропало из-за пожара на находящемся напротив Верх-Исетском металлургическом заводе.
