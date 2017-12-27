В ГИБДД заявили, что гости ЧМ-2018 будут смеяться над мэрией Екатеринбурга из-за кривой «зебры»

Глава УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин высмеял кривой пешеходный переход на площади 1905 года, где две его части с разных концов дороги не стыкуются.
«Там вообще нет никакого пешеходного перехода. Переходы есть по светофорам на улицах Вайнера и 8 Марта, их там достаточно. Все остальное — художественная самодеятельность мэрии, зачем они там выложили разноцветные плитки, я не знаю. Если делать переходы там, где кому-то захочется, то движение на площади встанет», — сказал Юрий Демин.
На вопрос, что же делать с этими разноцветными плитками, Демин ответил: «Ничего не надо делать. Скоро будет чемпионат мира по футболу. Приедут иностранцы. Пусть они будут фотографироваться там, удивляться и смеяться над нашей мэрией». Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что кривой пешеходный переход на площади 1905 года в Екатеринбурге высмеяли в соцсетях.