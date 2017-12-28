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28 декабря 2017
27 декабря 2017
01:12  28 декабря 2017 0

Спецслужбы Польши арестовали россиянина, укравшего на родине 11 млрд рублей

Наручники, наручники, арест, заключение, приковать
Россиянин пытался добраться до Украины с поддельными документамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Польши арестовали гражданина России Андрея Чернякова. На родине Экс-руководитель строительной компании НПО «Космос» разыскивается за хищение 11 миллиардов рублей.

Россиянин был задержан в международном аэропорту Варшавы после того, как польские спецслужбы получили сведения от коллег из Германии, где ранее был замечен Черняков. Из Польши мужчина хотел перебраться на Украину, надеясь, что местные власти не выдадут его России. Окружной суд Варшавы в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче подозреваемого российской стороне. Как сообщает ТАСС, при себе у Чернякова обнаружен поддельный румынский паспорт.

В России Черняков обвиняется в хищении 11 миллиардов рублей. В 2011 году эта сумма была получена в кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. После возбуждения уголовного дела Черняков был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Сергей Макеев
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