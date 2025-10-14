В России снизят бедность и повысят соцподдержку: новые меры правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии по макроэкономической политике сообщил о новых мерах поддержки граждан, направленных на обеспечение устойчивого роста и снижение бедности. Так, с 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен до 27 093 рублей.
Глава правительства подчеркнул, что это повышение составит более 20,5% по сравнению с текущим значением и опережает уровень инфляции. Более подробно о других мерах соцподдержки — в материале URA.RU.
Предложения по переносу сроков внедрения новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили будут представлены Михаилу Мишустину и первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову в течение текущей недели. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По словам министра, рабочая группа уже завершила подготовку корректировок и готова вынести их на рассмотрение руководства кабмина.
В России с 2026 года увеличится МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2026 года увеличится до 27 093 рублей. По словам Михаила Мишустина, рост составит более 20,5% по сравнению с действующим показателем. Он подчеркнул, что повышение МРОТ реализуется по поручению президента и опережает уровень инфляции. Отмечается, что с января текущего года оплата труда выросла более чем на 16,5% и уже превышает 22 400 рублей.
Единое пособие с января увеличится на 12,5%
Единое пособие для российских семей с января 2025 года увеличено на 12,5% и теперь составляет 17 201 рубль. Отмечается, что в 2026 году его размер вновь вырастет — на 6%, до 18 371 рубля.
К 2030 году уровень бедности снизится
Уровень бедности в России снизится на 7% к 2030 году. Достичь этого показателя власти рассчитывают за счет увеличения государственных инвестиций в поддержку семей и уязвимых групп граждан. Отмечается, что объем финансирования национального проекта «Семья» увеличен до 3,24 триллиона рублей, что позволит расширить меры поддержки для семей с детьми и других нуждающихся категорий населения.
