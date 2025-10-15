Участников СВО назначат главами сразу нескольких округов Вологодской области

Участников СВО назначат главами муниципалитетов
Четверо участников специальной военной операции будут назначены исполняющими обязанности глав четырех муниципалитетов Вологодской области с 24 ноября 2025 года. Действующие руководители Сямженского, Чагодощенского, Усть-Кубинского и Кич-Городецкого округов написали заявления о досрочном сложении полномочий. 

«Происходит планомерное обновление руководящего состава муниципалитетов. Опытные управленцы уступают дорогу молодым и энергичным. Уходящие в отставку главы останутся их советниками. Знания, полученные за годы муниципальной службы, будут эффективны в законотворческой деятельности», — сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству.

Отмечается, что все четыре главы вскоре выступят с публичными обращениями к жителям. Часть чиновников, покидающих посты, уже рассматривает возможность участия в выборах в законодательное собрание области, которые пройдут в 2026 году. На данный момент администрация Вологодской области не прокомментировала официально назначение новых руководителей.

