Участников СВО назначат главами сразу нескольких округов Вологодской области

Четверо участников специальной военной операции будут назначены исполняющими обязанности глав четырех муниципалитетов Вологодской области с 24 ноября 2025 года. Действующие руководители Сямженского, Чагодощенского, Усть-Кубинского и Кич-Городецкого округов написали заявления о досрочном сложении полномочий.
«Происходит планомерное обновление руководящего состава муниципалитетов. Опытные управленцы уступают дорогу молодым и энергичным. Уходящие в отставку главы останутся их советниками. Знания, полученные за годы муниципальной службы, будут эффективны в законотворческой деятельности», — сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству.
Отмечается, что все четыре главы вскоре выступят с публичными обращениями к жителям. Часть чиновников, покидающих посты, уже рассматривает возможность участия в выборах в законодательное собрание области, которые пройдут в 2026 году. На данный момент администрация Вологодской области не прокомментировала официально назначение новых руководителей.
