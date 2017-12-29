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30 декабря 2017
29 декабря 2017
22:41  29 декабря 2017 7

Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

Медиа-форум
Президент страны внес коррективы в Уголовный Кодекс РФФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России ужесточили уголовную ответственность за вербовку в ряды террористов. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин; закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Предусматривается повышение ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений, связанных с терроризмом, передает RT. Теперь наказанием за подобные нарушения законодательства может стать пожизненный срок, отмечает «Газета.ru». До вступления в силу поправок наказание за такие деяния не превышало 10 лет заключения.

Ранее Путин подписал указ о списании долгов по налогам граждан, которые накопились у них к 1 января 2015 года. «URA.RU» сообщало, что закон прощает также предпринимателям накопившиеся к этой дате недоимки по налогам, пени и штрафы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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