Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

22:41 29 декабря 2017 7

Президент страны внес коррективы в Уголовный Кодекс РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России ужесточили уголовную ответственность за вербовку в ряды террористов. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин; закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Предусматривается повышение ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений, связанных с терроризмом, передает RT. Теперь наказанием за подобные нарушения законодательства может стать пожизненный срок, отмечает «Газета.ru». До вступления в силу поправок наказание за такие деяния не превышало 10 лет заключения.

Ранее Путин подписал указ о списании долгов по налогам граждан, которые накопились у них к 1 января 2015 года. «URA.RU» сообщало, что закон прощает также предпринимателям накопившиеся к этой дате недоимки по налогам, пени и штрафы.