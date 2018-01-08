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31 декабря 2017
30 декабря 2017
13:59  08 января 2018 2

Тюменцев удивила бронетехника на городской заправке. ФОТО

От горожан-юмористов досталось и жителям соседних регионовФото: паблик ЧС Тюмень, ВК

Необычный снимок опубликовал в соцсетях один из жителей Тюмени. К одной из колонок на обычной АЗС «Газпромнефть» подъехал заправиться бронетранспортер.

«Наши люди в булочную на такси не ездят!»; «По бонусами заправились»; «Они хоть где могут заправиться, они же на БТР», — комментируют фотографию в группе «ЧС Тюмень», «ВКонтакте». — Не удивлюсь, если там скоро будет танк, самолёт, вертолёт и поезд. Это ж Россия».

«На Газпроме как обычно надолго», — более практически подходят к вопросу другие. И советуют военным заправляться на «ЛУКОЙЛе». Некоторые всерьез считают, что в воинских частях кончилось горючее. На что им советуют «особо много не разговаривать и не грубить, потому что пулемет в боевой готовности».

Несколько тюменцев посоветовали землякам успокоиться, потому что в соседних регионах, по их данным, все еще хуже: в Кургане по городу гоняют на БМП, а в Нижнем Тагиле водителям на перекрестках приходится уступать дорогу проезжающим танкам.

Алексей Шумов
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