Необычный снимок опубликовал в соцсетях один из жителей Тюмени. К одной из колонок на обычной АЗС «Газпромнефть» подъехал заправиться бронетранспортер.
«Наши люди в булочную на такси не ездят!»; «По бонусами заправились»; «Они хоть где могут заправиться, они же на БТР», — комментируют фотографию в группе «ЧС Тюмень», «ВКонтакте». — Не удивлюсь, если там скоро будет танк, самолёт, вертолёт и поезд. Это ж Россия».
«На Газпроме как обычно надолго», — более практически подходят к вопросу другие. И советуют военным заправляться на «ЛУКОЙЛе». Некоторые всерьез считают, что в воинских частях кончилось горючее. На что им советуют «особо много не разговаривать и не грубить, потому что пулемет в боевой готовности».
Несколько тюменцев посоветовали землякам успокоиться, потому что в соседних регионах, по их данным, все еще хуже: в Кургане по городу гоняют на БМП, а в Нижнем Тагиле водителям на перекрестках приходится уступать дорогу проезжающим танкам.