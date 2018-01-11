{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
Главные новости Ямала
15:00  11 января 2018 1

Ямальские коммунальщики отчитались о бесперебойной подаче ресурсов в праздники

Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, тэц, энергетика, фортум
Сотрудники предприятия контролировали технологический процесс (фото архивное)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в ЯНАО отчитались о работе в новогодние праздники. Подача ресурсов была бесперебойной даже 31 декабря — в пик нагрузок на сети водо- и электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании.

Для поддержания снабжения Ноябрьска теплом, водой и электричеством в штатном режиме предприятие на время праздников переходило на усиленный режим работы. Для работников каждого подразделения были составлены графики дежурств вплоть до 9 января.

Круглосуточный технологический процесс контролировался как со стороны руководства, так и со стороны технического персонала. На случай возникновения технологических нарушений при резком понижении температуры воздуха были сформированы дополнительные дежурные бригады. Однако в этом году погодные условия были благоприятны — столбики термометров не опускались ниже минус 15 градусов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров