Сотрудники АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в ЯНАО отчитались о работе в новогодние праздники. Подача ресурсов была бесперебойной даже 31 декабря — в пик нагрузок на сети водо- и электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании.
Для поддержания снабжения Ноябрьска теплом, водой и электричеством в штатном режиме предприятие на время праздников переходило на усиленный режим работы. Для работников каждого подразделения были составлены графики дежурств вплоть до 9 января.
Круглосуточный технологический процесс контролировался как со стороны руководства, так и со стороны технического персонала. На случай возникновения технологических нарушений при резком понижении температуры воздуха были сформированы дополнительные дежурные бригады. Однако в этом году погодные условия были благоприятны — столбики термометров не опускались ниже минус 15 градусов.