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Главные новости Ямала
16:50  12 января 2018 0

На Ямале открыли продажи льготных авиабилетов по новым направлениям

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
К списку льготных маршрутов добавились рейсы в Санкт-ПетербургФото: Pixabay

Власти ЯНАО утвердили новый список авиамаршрутов, субсидируемых из окружного бюджета. В 2018 году число межрегиональных направлений увеличится благодаря рейсам из Салехарда и Нового Уренгоя в Санкт-Петербург.

Рейсы по направлениям «Салехард — Санкт-Петербург» и «Новый Уренгой — Санкт-Петербург» будут выполняться раз в неделю. Стоимость билета составит 5640 рублей в одну сторону. В 2018 году жители Ямала смогут отправиться по восьми межрегиональным и 22 межмуниципальным льготным направлением.

«Уже открыты продажи билетов на все направления от 45 до 90 дней вперед, а ближе к отпускному периоду откроются продажи по сентябрь включительно, что позволяет жителям автономного округа планировать свои поездки и отпуска заранее», — рассказал «URA.RU» заместитель руководителя Дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

В 2017 году связь Ямала с «большой землей» обеспечивали рейсы «Надым — Москва», «Надым — Тюмень», «Ноябрьск — Москва», «Ноябрьск — Тюмень», «Тюмень — Толька», «Тюмень — Тарко-Сале». По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства округа, в 2017 году на субсидируемых маршрутах выполнено 2408 рейсов, перевезено почти 148 тысяч человек. Всего из аэропортов Ямало отправлено около 640 тысяч пассажиров.

Сергей Макеев
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