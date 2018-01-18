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Главные новости Ямала
19:31  18 января 2018 1

Крещенские купания на Урале пройдут в комфортных условиях

Крещенские купания. Сургут, прорубь, крещение, крещенские купания
В Ноябрьске ожидается много желающих окунуться в прорубьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа завершена подготовка к православному празднику Крещение Господне. Мероприятие традиционно пройдет на северо-западной окраине города на озере Ханто. Местные коммунальщики позаботились, чтобы христианский обряд прошел в комфортных для жителей условиях.

Для удобства горожан, желающих окунуться в ледяную воду, специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» обеспечили подачу электроэнергии для подогрева палаток и освещения мест купания. Работники установили три световых прожектора, а также снабдили палатки обогревателями и тепловыми пушками, сообщается в пресс-службе компании.

Для этого специалистам пришлось протянуть на озеро около четырехсот метров кабеля от ближайшей подстанции, расположенной на территории Центра духовно-нравственного воспитания. Все оборудование введено в работу сегодня, 18 января. Сейчас температура воздуха в Ноябрьске составляет порядка минус 37 градусов. Несмотря на холодную погоду, желающих окунуться в иордань ожидается немало.

Ксения Томашова
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