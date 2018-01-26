22:28 26 января 2018 0

В столице регионы научат бизнесу и не только Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Делегации из 71 региона России приедут на форум «Наставник» в Москву. В их число вошли и представители Уральского федерального округа.

Первый Всероссийский форум «Наставник» пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 15 февраля. Организатором является Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как рассказали в АСИ изданию ТАСС, предполагается, что в форуме примут участие представители всех 85 субъектов РФ. Представители 71 региона уже подтвердили свое участие.

Деловая программа форума условно разделена на четыре основных блока: «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». В качестве наставников выступят представители крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, члены профессиональных ассоциаций.

В феврале—марте этого года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах России. На Урале место встречи — Свердловская область.