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27 января 2018
26 января 2018
22:28  26 января 2018 0

Уральских чиновников и бизнесменов в Москве ждет «Наставник»

Клипарт, часы на башне, москва, кремль
В столице регионы научат бизнесу и не толькоФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Делегации из 71 региона России приедут на форум «Наставник» в Москву. В их число вошли и представители Уральского федерального округа.

Первый Всероссийский форум «Наставник» пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 15 февраля. Организатором является Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как рассказали в АСИ изданию ТАСС, предполагается, что в форуме примут участие представители всех 85 субъектов РФ. Представители 71 региона уже подтвердили свое участие.

Деловая программа форума условно разделена на четыре основных блока: «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». В качестве наставников выступят представители крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, члены профессиональных ассоциаций.

В феврале—марте этого года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах России. На Урале место встречи — Свердловская область.

Рита Теркина
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