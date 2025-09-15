В Екатеринбурге продают голландский парадный портрет адмирала 17 века, написанный неизвестным мастером за 4,5 миллиона рублей. Картина выполнена маслом на медной пластине и отражает классические черты голландского барочного искусства, говориться в объявлении.
«Используя характерную для эпохи технику масляной живописи на металлической пластине, художник добивается эффекта глубины и выразительности образа. Это заметно в тонкой светотени, характерной для произведений Рембрандта и его последователей», — написано в объявлении на сайте Avito.
Личность изображенного адмирала остается неустановленной. По мнению специалистов, на портрете может быть запечатлен один из героев голландского флота — Питер Питерсон Хейн или Ян Харменсен, сыгравшие заметную роль в укреплении морской мощи Нидерландов в Золотой век голландского искусства. Портрет отличается небольшими размерами (19,6 на 19,8 см), однако полностью соответствует репрезентативной функции парадных портретов того времени. Эксперты подчеркивают: подобные произведения востребованы у коллекционеров антиквариата, ценителей искусства и историков благодаря редкости и культурной значимости.
