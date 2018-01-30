На Магнитогорском металлургическом комбинате выразили свое отношение к включению в санкционный список США председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Источники на предприятии сообщили «URA.RU», что на работу комбината «кремлевский доклад» не влияет.
«Это личностный список, — пояснил источник. — В нем только Виктор Филиппович, а не ММК». В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината включение Рашникова в список комментировать отказались.
Копия списка влиятельных российских политиков и бизнесменов, подготовленного администрацией США, появилась в Сети. Этот документ, получивший неофициальное название «кремлевский доклад», разработан в рамках законопроекта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».
Виктор Рашников, почетный гражданин Магнитогорска и Челябинской области, владелец металлургического комбината, входит в реестр богатейших людей России. В апреле ему исполнится 70 лет.