{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
11:58  30 января 2018 1

Источник на ММК оценил, как включение Рашникова в «кремлевский доклад» отразится на предприятии

ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рашников виктор
Виктор Рашников в октябре справит юбилейФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
все новости сюжета

На Магнитогорском металлургическом комбинате выразили свое отношение к включению в санкционный список США председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Источники на предприятии сообщили «URA.RU», что на работу комбината «кремлевский доклад» не влияет.

«Это личностный список, — пояснил источник. — В нем только Виктор Филиппович, а не ММК». В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината включение Рашникова в список комментировать отказались.

Копия списка влиятельных российских политиков и бизнесменов, подготовленного администрацией США, появилась в Сети. Этот документ, получивший неофициальное название «кремлевский доклад», разработан в рамках законопроекта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».

Виктор Рашников, почетный гражданин Магнитогорска и Челябинской области, владелец металлургического комбината, входит в реестр богатейших людей России. В апреле ему исполнится 70 лет.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров