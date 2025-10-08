08 октября 2025

В Челябинске в День отца устроят фестиваль «Батя на Урале» с футбольным турниром

В Челябинске День отца, 19 октября, отметят фестивалем «Батя на Урале». На мероприятии пап и детей ждет футбольный турнир. Об этом сообщается на семейном портале Челябинской области.

«19 октября приглашаем на Папафест „Батя на Урале“ — 2025. Праздник начнется в 11:00. Участие бесплатное! Регистрация обязательна», — отметили на сайте портала.

Организаторы уточнили, что мероприятие пройдет на стадионе дворца спорта «Торпедо». Для гостей фестиваля помимо футбольного матча также подготовили детские мастер-классы, игровую программу, розыгрыш призов и экспозицию с пожарной машиной «УРАЛ».

