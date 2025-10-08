Семья погибшего челябинского крановщика взыскала с РЖД пять миллионов

Челябинский областной суд обязал железнодорожников выплатить семье погибшего на работе машиниста компенсацию в 4,8 млн рублей. Согласно апелляционному определению, деньги предназначены вдове погибшего и двум его дочерям.
«Взыскать с ОАО „Российские железные дороги“ в пользу Марии Редькиной в счет компенсации морального вреда сумму в размере 1,5 млн рублей. Взыскать в пользу Татьяны Редькиной 1,8 млн рублей. Взыскать в интересах несовершеннолетней Ольги Редькиной сумму в размере 1,5 млн рублей», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
Редькин трудился крановщиком на станции Челябинск-Главный Южно-Уральского производственного участка Свердловской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения. Его вместе с коллегой Стенниковым 11 января 2020 года руководство отправило на станцию Петухово для сопровождения техники. Поездка в жизни Редькина оказалась роковой.
«Принял самовольное решение для обогрева»
Работники ехали в служебно-дизельном вагоне. Тепло там обеспечивали масляные электрородиаторы от дизель-генераторной установки машины, которая при подъезде к Кургану сломалась. Произошло это 11 января в шесть вечера. Электричество в вагоне отключилось. Когда в 23:22 часа прибыли на станцию Петухово, стало холодно. Поскольку на 13 января намечались дорожные работы, сопровождение техники продолжилось.
«После разговора Редькин по телефону с производителем работ ПУ-5 Кушменцевым, которого крановщик поставил ранее в известность об отсутствии в служебно-дизельном вагоне электричества, рабочий сообщил Стенникову о необходимости дожидаться подачи тепловоза без указания времени. С учетом среднесуточной температуры минус 12,3 градуса Редькин, как ответственный принял самовольное решение об использовании для обогрева бензиновой электростанции (бензогенератора)», — отмечено в материалах дела.
На следующий день в 13 часов в Петухово прибыл маневренный локомотив. Технику поставили на железнодорожный тупик. Кушменцев с подчиненными по телефону связаться не мог весь день.
«Причиной смерти стала окись углерода»
Прибывший 13 января в 4:20 часа утра машинист Пастухов зашел в служебно-дизельный вагон. Дверь ему отворил Стенников. Попытка разбудить лежавшего на кровати служебного купе Редькина успехом не увенчалась: он был без признаков жизни.
«Согласно медицинскому заключению, причиной смерти Редькина указано токсическое действие окиси углерода, наличие карбоксигемоглобина в количестве 56%. В крови трупа Редькина также обнаружен этиловый алкоголь в концентрации 1,92 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — выяснил суд.
В своем решении судебная коллегия отклонила доводы работодателя о грубой неосторожности погибшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Выпивку на работе назвали нарушением трудовой дисциплины. Выяснилось, что нахождение работника «под градусом» не состояло в прямой причинно-следственной связи с наступившей смертью, а его действия были вынужденными из-за бездействия работодателя.
«Отправил сотрудников в старом вагоне»
В заключении госинспектора труда в Курганской области Виктора Шевченко отмечены нарушения руководства. Кушмешев не принял и не организовал достаточных мер к устранению аварийной ситуации с электроснабжением и отоплением служебного транспорта.
Расследование показало, что работодатель направил сотрудников в вагон, срок эксплуатации которого 31 декабря 2019 года истек. При этом компания не предоставила доказательств, что проинструктировала рабочих о порядке действий в аварийной ситуации или выделила им средства для проживания в гостинице и не забронировала номера.
«Смерть родного и близкого человека является невосполнимой утратой, нарушающей психическое благополучие членов семьи, а также неимущественное право на родственные и семейные связи. Утрата близкого человека рассматривается в качестве наиболее сильного переживания, препятствующего социальному функционированию и адаптации лица к новым жизненным обстоятельствам», — отмечено в судебных материалах.
Дочерям Марии и Ольге на момент гибели отца, который их любил, было 10 и 16 лет. Их матери и супруге Редкина Татьяне — 37. Юристы работодателя апеллировали к тому, что суд первой инстанции, решая вопрос о размере компенсации морального вреда, не запросил медицинских документов об обращении к врачам. Однако областной суд заметил, что закон не определяет, как следует выяснять степень ущерба. Из-за пережитого стресса Мария начала задыхаться: пришлось идти к неврологу. Ольга замкнулась. Доказательств обратного железнодорожники не предоставили. Их ссылку на то, что вдову приглашали за получением компенсации в сумме 24 месячных заработков, но та не явилась, коллегия судей признала несостоятельной. Судьи отметили, что это обстоятельство на правильность выводов суда не влияет и не является основанием для отказа в удовлетворении иска.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офисы РЖД, Южно-Уральской железной дороги и в Свердловскую дирекцию капремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения. Ответы будут опубликованы, если поступят. В ЮУЖД сообщили информагентству, что от комментариев воздержатся.
