Торговец техникой потребовал от Челябинского меткомбината 266 миллионов рублей

Торгующая станками и другой техникой компания «Эталон-Прибор» потребовала от Челябинского меткомбината (ЧМК) 266,83 млн рублей. Она подала два иска в арбитражный суд.
«Истец: ЗАО „Эталон-Прибор“, ответчик: ПАО „ЧМК“. Сумма исковых требований 262,27 млн рублей», — значится в карточке одного из двух исков.
В настоящее время подробности отсутствуют. Арбитраж зарегистрировал заявления. По второму из них компания потребовала 4,56 млн рублей.
С июля 2025 года «Эталон-Прибор» подал шесть исков к ЧМК. Их общая сумма достигла 0,6 млрд рублей. По первому из них суд вынес решение: арбитраж удовлетворил иск полностью. Он взыскал 555 тысяч рублей основного долга и неустойки. Обязательства возникли по договору поставки продукции, заключенному в сентябре 2024 года. Заседание по самому крупному из исков с претензиями на 275,5 млн рублей (включая размер госпошлины 1,8 млн) состоится в конце октября. Договор подряда на строительство объекта, который будет рассматриваться в процессе, заключался в августе 2024 года. Сумма образовалась из стоимости оборудования и запчастей.
Истец занимается производством и поставкой техники, пуско-наладочными и другими работами. Выручка компании в 2024 году составила 1,336 млрд рублей. При этом, согласно данным СБИС, чистая прибыль чуть превысила 113 млн рублей.
При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора.
