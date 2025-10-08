В Варненском районе Челябинской области привели в порядок Башню Тамерлана. Крупный погребальный комплекс — мавзолей Кесене отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Проверка показала, что в крыше и на фасаде здания есть трещины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«В Варненском районе после вмешательства прокуратуры приведен в надлежащее состояние памятник исторического и культурного наследия. Прокуратура Варненского района провела проверку исполнения федерального законодательства об охране объектов культурного наследия при содержании погребального комплекса „Кесене“ (Мавзолея „Кесене“/Башня Тамерлана)», — сообщил в пресс-службе.
Прокуратура установила, что за памятником культурного наследия не следят, он находится в заброшенном состоянии. В результате прокурором директору МУК «Варненский краеведческий музей имени Савина В.И.» было вынесено постановление об устранении нарушений. Сейчас Башню Тамерлана восстановили. Также приняты меры по надлежащему содержанию памятника культуры.
Погребальный комплекс «Кесене» расположен вблизи села Варна на берегу пересохшего озера Кесене. Исторический памятник датирован 19-20 веками.
Башня Тамерлана включена в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Комплекс Кесене состоит из кирпичного мавзолея высотой 17 метров, шести курганов эпохи бронзы, кургана раннего железного века и почти 150 курганов позднего средневековья. Объект передан в безвозмездное пользование МУК «Варненский краеведческий музей им. Савина В.И.».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!