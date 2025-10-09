В деле чиновника челябинского Россельхознадзора появилась новая статья

В деле появилась статья о должностном преступлении
В деле появилась статья о должностном преступлении

Дело начальника одного из отделов управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, попавшегося на взятках, пополнилось новым преступным эпизодом. К обвинениям в коррупции добавилась статья о превышении полномочий, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

«На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Проводятся следственные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования дела о коррупции было установлено, что сотрудник Россельхознадзора с октября 2022 года по декабрь 2023 года помогал некоторым коммерсантам с получением и выдачей фитосанитарных сертификатов на перемещение из стран Центральной Азии плодоовощной продукции через госграницу РФ. За это ему платили.

Сотрудник попался в апреле. Его обвинили в получении взяток. Вместе с ним был задержан и взяткодатель. Предварительно, за все время чиновник получил взятку в размере 2,5 млн рублей.

