В Тюменской области мужчину похитили из кафе и убили

Тело Виталия Мишина нашли через несколько часов после похищения
В Тобольске произошло убийство после конфликта в кафе «Джентльмен», которое находится в 10-м микрорайоне. 27-летнего посетителя кафе Виталия Мишина избили в результате словесной перепалки. После этого трое мужчин вытащили его на улицу, засунули в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.
Спустя несколько часов труп Мишина был найден. «Возбуждено уголовное дело. Частично участники инцидента задержаны, местонахождение еще одного устанавливается. Известно, что преступление совершено на почве личных неприязненных отношений — между мужчинами был конфликт», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.