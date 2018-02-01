В Курганской области прокуратура заинтересовалась питанием учащихся в школе №15 города Шадринска. Поводом для этого стала публикация «URA.RU», в которой рассказывалось, что в образовательное учреждение завезли пирожные с болтами.
Как пояснили «URA.RU» в надзорном ведомстве, прокуроры поручили провести проверку соблюдения требования санитарно-эпидемиологического законодательства региональному управлению Роспотребнадзора. Теперь дело не обойдется извинениями, которые поспешили принести поставщики-кулинары.
Напомним: школьники поделились фотографиями пирожных, в качестве начинки которых выступали металлические болты, в соцсетях. Производитель странных сладостей в ответ переложил вину на своих поставщиков и пообещал улучшить систему контроля качества продукции.