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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Курганской области
10:36  01 февраля 2018 3

После публикации «URA.RU» прокуратура выяснит, почему зауральских школьников кормят болтами

Школьники в Шадринске уже устали находить инородные предметы в едеФото: «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте»

В Курганской области прокуратура заинтересовалась питанием учащихся в школе №15 города Шадринска. Поводом для этого стала публикация «URA.RU», в которой рассказывалось, что в образовательное учреждение завезли пирожные с болтами.

Как пояснили «URA.RU» в надзорном ведомстве, прокуроры поручили провести проверку соблюдения требования санитарно-эпидемиологического законодательства региональному управлению Роспотребнадзора. Теперь дело не обойдется извинениями, которые поспешили принести поставщики-кулинары.

Напомним: школьники поделились фотографиями пирожных, в качестве начинки которых выступали металлические болты, в соцсетях. Производитель странных сладостей в ответ переложил вину на своих поставщиков и пообещал улучшить систему контроля качества продукции.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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