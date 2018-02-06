Прокурор Курганской области Игорь Ткачев взял под личный контроль ситуацию в Шумихе, где двенадцать тысяч жителей остались без воды из-за коммунальной аварии.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, представитель силового ведомства потребовал от главы города незамедлительно принять меры к устранению аварии и организовать водоснабжение населения. Главе района вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства и возникновения чрезвычайной ситуации. Не остался без внимания и руководитель ООО «Водоканал Шумиха» — ему также поручено незамедлительно принять все необходимые меры.
Днем на месте коммунальной аварии работы не велись — об этом сообщил корреспондент «URA.RU», который находится на месте происшествия. Глава города Анатолий Козлов ранее уточнил агентству, что устранить аварию невозможно без тяжелой техники, которую ждут из Челябинска. Под угрозой закрытия остаются школы и больницы.