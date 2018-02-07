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07 февраля 2018
Главные новости 
17:22  07 февраля 2018 1

Михалкова из «Уральских пельменей» рекламирует в автобусах «Экспо»

Пресс-конференция, посвященная проведению III Фестиваля постной кухни в Екатеринбурге, михалкова юлия
Юля Михалкова решила стать голосом заявки ради общего делаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Популярность заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «Экспо-2025» повышают при помощи звезд «Уральских пельменей». Артисты Юлия Михалкова и Андрей Рожков записали ролики о масштабном мероприятии, которые проигрываются в городском общественном транспорте.

«Буквально вчера в эфире одного из телеканалов я говорила, что наших горожан отличает креативность, очень творческий подход к делу. Поэтому, когда ко мне и к Андрею Рожкову обратилась молодежь из движения #ЯзаЭКСПО с предложением стать неофициальным голосом российской заявки на право проведения всемирной выставки в Екатеринбурге в 2025 году и рассказать горожанам интересные факты об этом мероприятии, то я согласилась», — поясняет Михалкова свое желание участвовать в акции.

В роликах звезды «Уральских пельменей» рассказывают различные факты об истории выставки, а также об ожиданиях екатеринбургских властей от ее проведения. Помимо участия в подготовке роликов Михалкова заявила, что планирует в скором времени покататься на трамвае и поговорить с пассажирами о пользе «Экспо».

Игорь Чукреев
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