17:22 07 февраля 2018 1

Юля Михалкова решила стать голосом заявки ради общего дела Фото: Анна Майорова © URA.RU

Популярность заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «Экспо-2025» повышают при помощи звезд «Уральских пельменей». Артисты Юлия Михалкова и Андрей Рожков записали ролики о масштабном мероприятии, которые проигрываются в городском общественном транспорте.

«Буквально вчера в эфире одного из телеканалов я говорила, что наших горожан отличает креативность, очень творческий подход к делу. Поэтому, когда ко мне и к Андрею Рожкову обратилась молодежь из движения #ЯзаЭКСПО с предложением стать неофициальным голосом российской заявки на право проведения всемирной выставки в Екатеринбурге в 2025 году и рассказать горожанам интересные факты об этом мероприятии, то я согласилась», — поясняет Михалкова свое желание участвовать в акции.

В роликах звезды «Уральских пельменей» рассказывают различные факты об истории выставки, а также об ожиданиях екатеринбургских властей от ее проведения. Помимо участия в подготовке роликов Михалкова заявила, что планирует в скором времени покататься на трамвае и поговорить с пассажирами о пользе «Экспо».