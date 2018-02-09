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Главные новости Москвы
06:56  09 февраля 2018 0

Порошенко раскритиковали за танцы на Венском балу на бюджетные деньги. ФОТО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Украинский лидер посетил мероприятие вместе со своей супругойФото: пресс-служба президента Украины

В Сети раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за посещение Венского оперного бала. Глава государства посетил мероприятие в ходе рабочего визита в Австрию.

Фотографию украинского лидера с супругой опубликовала на своей личной странице журналистка Алена Яхно. Пользователи Сети остались недовольны: «Бал во время чумы», «И это нам обошлось в 800 тысяч гривен?», «В стране разруха, а о как не на Мальдивах, так на балу танцует», «Если бы еще не воровал и не врал, то вообще цены бы ему не было», сообщает РИА «Новости».

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сбросить на резиденцию Петра Порошенко небольшую ядерную бомбу. С таким заявлением политик выступил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В студии обсуждали новую ядерную доктрину США, в которой есть такое понятие, как «ограниченное ядерное нападение».

Александр Черноскутов
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