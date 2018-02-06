Жириновский предложил сбросить на резиденцию Порошенко ядерную бомбу

05:07 06 февраля 2018 0

Владимир Жириновский объяснил значение фразы «ограниченное ядерное нападение» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сбросить на резиденцию президента Украины Петра Порошенко небольшую ядерную бомбу. Это заявление политик озвучил во время выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В студии речь шла о новой ядерной доктрине США, в которой фигурирует такое понятие, как «ограниченное ядерное нападение». Во время обсуждения, что означает эта формулировка, Жириновский, перебив Соловьева, принялся объяснять:

«Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшую такую, котлованчик, например. Действует на 10 километров. Можете понять?!», — пояснил Жириновский.

Ведущий отнесся к его предложению скептически. Правда, смутило его не этическая, а техническая сторона вопроса: «Вы считаете, что можно отскрести от ядерной бомбы и аккуратненько сбросить, что ли, туда?», — попытался доказать Соловьев невозможность изобретения маленькой бомбы.

В опубликованной США военной доктрине, напомним, говорится, что Россия угрожает первой применить «ограниченный ядерный удар», а Вашингтон, в свою очередь, готов обеспечить в ответ «неприемлемо высокую цену издержек».