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09 февраля 2018
08 февраля 2018
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07:24  09 февраля 2018 0

Боевики ИГИЛ из-за нехватки денег стали зарабатывать на онлайн-казино

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Экстремисты ищут новые источники финансированияФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» начали использовать современные технологии, чтобы найти новые источники финансирования. «Борцы „халифата “ не гнушаются и заработком через онлайн-казино», — рассказал постпред РФ при ООН Небензя.

Пособники террористов в том числе похищают средства граждан через подставные интернет-магазины в одной из граничащих с Сирией стран, цитирует дипломата «Федеральное агентство новостей». Он связал это с тем, что к концу 2017 года ИГИЛ получала не более 2 $ млн в месяц от незаконного оборота нефти и газа. При этом общий доход боевиков в ближневосточном регионе упал до 3 $ млн, подчеркнул Небензя. В 2016 году эта сумма составила 260 $ млн, передает RT.

Как писало «URA.RU», ранее Федеральная служба безопасности РФ предупредила о смене тактики международных террористов. После разгрома в Сирии и Ираке экстремисты меняют места своей дислокации, подчеркнул глава ведомства Александр Бортников.

Юрий Викторов
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