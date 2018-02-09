{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
18:35  09 февраля 2018 0

Тюменские первоклашки не могут попасть в школу по прописке. Их слишком много

Начало учебного года в гимназии №212
В прошлом году в классах 92 школы училось по 40 человекФото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени из-за большого количества будущих первоклассников меняют микроучастки внутри районов. Родители обнаружили, что их дети не проходят по пропискам в ближайшие школы. Добираться до других учебных заведений придется несколько километров.

«До туда нам придется добираться на машине, потому что расстояние до школы №68 от дома — три километра. Таких родителей, как я, много», — рассказала тюменка Ольга Назарова в разговоре с 72.ru. Она пояснила, что изначально ребенка хотели отдать в школу №92, где в прошлом году было много классов по 40 человек.

Пресс-секретарь городского департамента образования Надежда Сизова объяснила, что в сентябре в первый класс пойдет 12 тысяч детей. В шести районах («Тюменский», «МЖК», «Восточный-2», «Дом Обороны», «Заречный» и «Мыс») ожидается наибольшее их количество.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров