В Тюмени из-за большого количества будущих первоклассников меняют микроучастки внутри районов. Родители обнаружили, что их дети не проходят по пропискам в ближайшие школы. Добираться до других учебных заведений придется несколько километров.
«До туда нам придется добираться на машине, потому что расстояние до школы №68 от дома — три километра. Таких родителей, как я, много», — рассказала тюменка Ольга Назарова в разговоре с 72.ru. Она пояснила, что изначально ребенка хотели отдать в школу №92, где в прошлом году было много классов по 40 человек.
Пресс-секретарь городского департамента образования Надежда Сизова объяснила, что в сентябре в первый класс пойдет 12 тысяч детей. В шести районах («Тюменский», «МЖК», «Восточный-2», «Дом Обороны», «Заречный» и «Мыс») ожидается наибольшее их количество.