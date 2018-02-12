Олимпийская чемпионка расскажет зауральцам, как преуспеть в жизни

Олимпийская чемпионка Алла Важенина пообщается со студентами Шадринского государственного педагогического университета в Курганской области. Встреча пройдет в рамках проекта Росмолодежи «Диалог на равных» 15 февраля в здании учебного заведения.
Как рассказали в региональном департаменте образования и науки, чемпионка поведает молодым людям, как с помощью спорта стать успешной личностью. Мероприятие стартует в 13 часов, подать заявку на участие можно через АИС «Росмолодежь».
«Диалог на равных» — новый проект Федерального агентства по делам молодежи, который предполагает встречи-дискуссии по разным направлениям. Спикерами на них выступают известные личности.
Алла Важенина родилась в Шадринске, в составе сборной Казахстана завоевала серебряную медаль в дисциплине «тяжелая атлетика» на Олимпийских играх в Пекине. После завершения карьеры спортсменка вернулась в родной город, где возглавила областную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу.
Раннее «URA.RU» сообщало, что учителями физкультуры в школах Кургана станут чемпионы мира.