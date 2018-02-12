{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 февраля 2018
11 февраля 2018
10 февраля 2018
09 февраля 2018
Главные новости Курганской области
18:38  12 февраля 2018 2

Олимпийская чемпионка расскажет зауральцам, как преуспеть в жизни

Прием Губернатором Курганской обл. ведущих спортсменов и тренеров региона. Курган., важенина алла
Алла Важенина встретится со студентами 15 февраляФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Олимпийская чемпионка Алла Важенина пообщается со студентами Шадринского государственного педагогического университета в Курганской области. Встреча пройдет в рамках проекта Росмолодежи «Диалог на равных» 15 февраля в здании учебного заведения.

Как рассказали в региональном департаменте образования и науки, чемпионка поведает молодым людям, как с помощью спорта стать успешной личностью. Мероприятие стартует в 13 часов, подать заявку на участие можно через АИС «Росмолодежь».

«Диалог на равных» — новый проект Федерального агентства по делам молодежи, который предполагает встречи-дискуссии по разным направлениям. Спикерами на них выступают известные личности.

Алла Важенина родилась в Шадринске, в составе сборной Казахстана завоевала серебряную медаль в дисциплине «тяжелая атлетика» на Олимпийских играх в Пекине. После завершения карьеры спортсменка вернулась в родной город, где возглавила областную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу.

Раннее «URA.RU» сообщало, что учителями физкультуры в школах Кургана станут чемпионы мира.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров