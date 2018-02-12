Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о встрече с Путиным

19:18 12 февраля 2018 0

Признание министр сделал незадолго до визита в Москву Фото: Halbe Zijlstra на сайте www.government.nl

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. Ранее он утверждал, что был на встрече на даче Путина в качестве сотрудника компании Shell.

Там он якобы лично слышал, как глава России говорил о Белоруссии, Украине и Прибалтике как части «Великой России», сообщает RT. «Тогда я решил, что это важная геополитическая история, которая может иметь серьезные последствия. Поэтому решил рассказать ее от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился там. Потому что это могло иметь последствия для него или его компании», — пояснил министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, теперь он понимает, что ложь была «неразумным решением», пишет «Федеральное агентство новостей». Зейлстра добавил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже в курсе его заявления. Признание он сделал незадолго до своего визита в Москву, где должен впервые в качестве министра встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.