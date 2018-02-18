Снегопад парализовал работу аэропортов в Москве

Столичные аэропорты корректируют расписание
В столичных аэропортах задержали и отменили 31 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
С утра 18 февраля в Домодедово задержано шесть рейсов, ещё 13 отменено. В аэропорту Шереметьево сместились по времени 11 рейсов. Один рейс задержан во Внуково.
11 февраля в столице было объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеоусловиями, напоминает RT. В аэропортах Москвы задержано и отменено три десятка рейсов, писало ранее «URA.RU».