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21 февраля 2018
20 февраля 2018
19 февраля 2018
16:07  21 февраля 2018 1

В Тюмени рецидивиста будут судить за любовь к The Beatles. Меломану грозит до шести лет колонии

Прогулка по городу. Екатеринбург, битлз, памятник, beatles
Раритетный «винил» исчез безвозвратноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вор-рецидивист из Тюмени, похитивший коллекцию раритетных виниловых пластинок группы «Битлз», будет предан суду. Сами диски найти и вернуть хозяину не удалось, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.

Неоднократно судимый 34-летний мужчина в ноябре 2016 года в очередной раз вышел из колонии и вернулся к привычным занятиям. С мая по июнь 2017 года он совершил 11 удачных краж и 8 попыток хищений у садоводов и дачников — в товариществах «Локомотив», «Топаз», «Аккумуляторщик-2», «Рябинка», «Елочка», «Урожайный», «Сибиряк», «Росинка». К середине июня, когда злоумышленник наконец попался, он успел украсть различного имущества на 140 тысяч рублей. Похищенным он торговал на рынке либо сдавал его знакомой в «комиссионку». Часть вещей удалось вернуть, но вот 25 «винилов» с записями The Beatles, которые достались хозяину в наследство, исчезли безвозвратно.

Рецидивист пойдет под суд по обвинению в кражах и покушениях на кражу. Максимальное наказание, которое ему грозит — 6 лет лишения свободы.

Владимир Васин
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